L’Olbia scivola a Rimini (5-0) e cambia in panchina

Dopo la pesante sconfitta di Rimini (5-0), nella gara di mercoledì (recupero della sfida rinviata per le convocazioni in Nazionale), l’Olbia Calcio ha deciso di esonerare il tecnico Marco Gaburro e di affidare la squadra a Oberdan Biagioni, ex giocatore di Serie A con la maglia del Foggia, attualmente tecnico della Primavera dei galluresi. La formazione sarda, che domenica affronterà il Perugia al Curi è al terzo cambio in panchina. Dopo il pesante ko di metà settimana l’Olbia sempre più ultima in classifica insieme alla Fermana con 25 punti in graduatoria.