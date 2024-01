L’ultimo saluto a Mimmo sarà oggi al Curi

PERUGIA – L’ultimo saluto a Mimmo sarà al Curi, la sua casa per oltre cinquanta anni, oggi pomeriggio, alle 15, in Curva Nord. Ci sarà anche la squadra biancorossa. "La storia di Mimmo – sottolineano il sindaco Romizi e l’assessore Varasano – è legata a doppio filo al Perugia Calcio di cui è stato per oltre 50 anni uno dei simboli assoluti. Dopo quella di Giulietti, con la scomparsa di Pucciarini la Perugia calcistica perde un’altra delle sue espressioni più sanguigne e identitarie, essendo stato per decenni Mimmo il leader storico della tifoseria e della curva nord in particolare. Un vero Perugino, un esempio per le passate e future generazioni". Toccante il ricordo degli Ingrifati. "Oggi Perugia rimane orfana del suo papà più rude e romantico, dolce e tignoso che potesse avere... Grazie per averci preso per mano da freghini ed averci fatto diventare uomini, non ti dimenticheremo mai Mimmo, porteremo nel cuore il tuo ricordo ed in curva tutti i tuoi insegnamenti".

Anche Serse Cosmi lo ha voluto ricordare. "Non solo presidente, non solo allenatori, non solo calciatori, non soltanto giornalisti. Esiste un mondo che ha messo l’amore per la propria squadra davanti a tutto e tu, Mimmo, hai rappresentato perfettamente questo. Perugia e i suoi veri figli non ti dovranno mai dimenticare. Eternamente ultrà". Per il Coordinamento "Mimmo emblema di una passione, di un vessillo in due colori, bianco e rosso, drappo di una Città intera, allegoria di un calcio maggiore. Il Centro di Coordinamento Perugia Clubs lo piange e lo ricorda in balaustra come in trasferta facente funzioni di direttore d’orchestra, capace, appunto, di coordinare ed indirizzare una tifoseria intera, ricomponendo venti e correnti".