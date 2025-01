Mercato. Viti va alla Primavera del Monza. Caccia anche a un centrocampista

Il Perugia mette a segno la seconda cessione del mercato invernale. Dopo il passaggio di Sylla al Monopoli, a titolo definitivo, il club di Pian di Massiano ha ceduto il giovane difensore Viti al Monza per la formazione Primavera del club lombardo.

Il difensore, classe 2005, è stato ceduto "a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione a favore all’AC Monza". Un’operazione che consentirà al giocatore di trovare continuità nella squadra Primavera. Poi a fine anno verrà deciso il suo percorso. E adesso il Perugia pensa anche alle altre operazione attualmente in stand by. Si lavora per il prestito per quanto riguarda Souare, così come per Palsson e Agosti che cercano squadra per poter recitare un ruolo da protagonista. Mentre altre operazioni verranno ultimate a titolo definitivo, come quelle di Morichelli, Ricci e Squarzoni. Il Perugia ha bisogno di sfoltire la rosa per poter liberare posti in lista ed evitare una rosa extra large alla fine del mercato. Il club, intanto, frena per quanto riguarda i sondaggi per Francesco Mezzoni: il terzino destra avrebbe ricevuto qualche sondaggio da club di B e C, ma a Pian di Massiano detengono i diritti del giocatore fino alla fine della stagione e non intendono privarsene.

Discorso differente per quanto riguarda Seghetti: il giocatore potrebbe essere ceduto nel corso di questa sessione di mercato ma resterebbe in biancorosso fino al termine della stagione. In entrata è caccia a un terzino sinistro, un esterno d’attacco e un centrocampista nel caso in cui dovesse uscire Bartolomei. Per la punta centrale si valuterà solo a fine mercato.