Opinione. L’ex Novellino: "Santopadre fa sacrifici»

Walter Alfredo Novellino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. L’ex allenatore del Perugia si è soffermato sulla sua ex squadra, la Juve Stabia, e sulla situazione societaria del Perugia. "Santopadre è una persona che ha ottenuto ottimi risultati, anche perché è da solo. Sciurpa, che è lo sponsor, lo ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà. Per me lui sta cercando di aiutarlo in questo momento di cessione. A me dispiace quando viene criticato Santopadre perché sta facendo enormi sacrifici per tenere la squadra. Per me Sciurpa è la persona giusta". E sulle Vespe neopromosse in serie B: "Vanno fatti i complimenti intanto alla società – dice Novellino – . Hanno cambiato molto e hanno fatto bene. Il presidente si fida tantissimo dei suoi collaboratori. La Juve Stabia, poi, dobbiamo ricordare che puntava ad una bella salvezza all’inizio".