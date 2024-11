Ora il Perugia mette la Coppa nel mirino. Zauli: "La posta in palio è molto importante"

Il percorso è ancora lungo, ma la Coppa Italia, mai come quest’anno, dovrà essere un obiettivo per il Perugia di Lamberto Zauli. La squadra vincitrice della Coppa Italia serie C, infatti, acquisisce il titolo ad accedere al primo turno della fase Play Off del campionato a prescindere dal piazzamento in classifica, a meno che non sia nei play out. Il Perugia mercoledì sera con l’Arezzo gioca per accedere ai quarti. A cinque giorni di distanza dalla gara di venerdì che ha visto il Grifo vincere con merito contro i toscani. Un ko che all’Arezzo è costato il ritiro punitivo. Lamberto Zauli mette la competizione nel mirino: "Ci servirà fare un’altra grande partita visto che la Coppa Italia mette in palio un grande vantaggio per chi la vince, quello di partire nei playoff in posizione privilegiata. Lo dico subito, metteremo la migliore formazione – ha dichiarato il tecnico dopo il successo in campionato – . Vedremo gli acciaccati e i recuperi ma giocheremo in ogni caso per passare il turno". C’è ottimismo dopo la gara di venerdì, anche se Zauli non vuol fermarsi.

"Portiamo a casa un risultato che deve aiutarci e spingerci a migliorare ancora ma non abbiamo ancora ottenuto nulla, io non vorrei fare un campionato anonimo ma se vogliamo fare qualcosa di più il cammino è lunghissimo. Mi auguro che questa vittoria serva ai ragazzi per aumentare l’autostima. Alla mia terza settimana di allenamenti ho potuto iniziare a trasmettere un’identità più marcata. Mentre i ragazzi hanno dimostrato di non voler accettare la sconfitta di Pineto che hanno vissuto molto male. È una vittoria importante arrivata contro un avversario forte ma non deve essere un punto di arrivo, deve servirci come punto di partenza per migliorare ulteriormente perchè ci sono tanti aspetti che dobbiamo ancora migliorare e ne siamo perfettamente consapevoli. C’è stata grande voglia di non prendere gol e di rincorrere gli avversari che deve diventare la normalità".