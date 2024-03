Pagelle rossoblù. Di Massimo è il migliore dei suoi. Marcai fa fatica. Bene Casolari

VETTOREL 6: Incolpevole sul gol, vive quasi da spettatore non pagante.

CORSINELLI 5.5: Meno brillante del solito, Lisi lo mette in difficoltà più volte (11 st MORELLI 6: Si vede poco, fa il compitino).

TOZZUOLO 5.5: Non preciso, in difficoltà soprattutto con Sylla. Una sbavatura rischia di costare caro.

SIGNORINI 5.5: Vedere il compagno di reparto: serviva più sicurezza lì dietro.

CALABRESE 6: Offre una buona prova da terzino ma si perde Paz sul gol. Esce per infortunio (11 st MERCADANTE 6: Non sfigura al rientro dopo circa un mese, un suo mancino ha sfiorato il bersaglio grande).

MERCATI 5.5: Braccato da Kouan fa fatica, ammonito esce all’intervallo (1’ st ROSAIA 6: Solito motorino instancabile, tenta una conclusione senza fortuna).

CASOLARI 6.5: Anche in una gara complicata e sporca riesce a distinguersi, in mezzo è il migliore (33’ st BRAMBILLA 6: Entra per dare fisicità anche negli assalti finali).

BUMBU 6: In ombra nel primo tempo, sale di livello nella ripresa ma forse da lui ci si aspetta di in più.

DESOGUS 5.5: Il suo talento si vede solo a sprazzi, cerca un destro nel primo tempo e poco altro (11’ st UDOH 5.5: Molto leggero, sbatte contro il muro difensivo biancorosso e non trova mai lo spunto giusto).

DI MASSIMO 6.5: Forse il migliore dei suoi. È lui il principale pericoloovra offensiva del Gubbio.

BERNARDOTTO 6: Sgomita per 90’ con l’arcigna difesa biancorossa.

BRAGLIA 6: Sbatte contro la fisicità del Perugia, non trova varchi sulla trequarti.