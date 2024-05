Partenze. Christian Kouan corteggiato dalla Reggiana dell’ex Pizzimenti

Dopo 178 presenze si è chiusa l’avventura di Kouan con la maglia biancorossa. Le stagioni del centrocampista con il Perugia sono state condite anche da 21 gol e 11 assist. Oltre cento le apparizioni di Kouan in serie B e adesso per il giocatore si potrebbero spalancare nuovamente le porte della cadetteria. Kouan ha scelto di andare a scadenza di contratto, il Perugia ha più volte proposto al giocatore di rinnovare, anche nella passata stagione quando la squadra era in serie B. Ma Kouan ha scelto di non accettare la proposta della società di Santopadre ma a campionato finito (chi si svincola può accordarsi già da febbraio) il giocatore è ancora a caccia di una soluzione interessante che potrebbe arrivare dalla Reggiana del nuovo direttore sportivo, Marcello Pizzimenti. Il nuovo diesse conosce bene Kouan per averlo avuto durante la sua lunga esperienza in biancorosso. Ci sarà da capire se in panchina ci sarà ancora l’altro ex biancorosso, Alessandro Nesta, che si è preso qualche giorno per decidere il suo futuro.