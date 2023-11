Perugia, a Pineto non sarà una passeggiata. Gli abruzzesi in "casa" sono imbattuti

Vietato pensare che sia una passeggiata. Perché il Pineto è una realtà che si sta destreggiando a suon di punti nel campionato di C. Nonostante sia una neopromossa, fino a sabato senza stadio, la formazione abruzzese si è tolta fino ad ora diverse soddisfazioni che hanno portato 20 punti in classifica. Il Pineto, inoltre, fresco di successo esterno sul campo dell’Arezzo, si appresta a preparare il ritorno al Mariani Pavone, dopo i lavori di adeguamento dell’estate. La società è in attesa delle ultime autorizzazioni per dare il via anche alla vendita dei biglietti. Il Grifo di Baldini giocherà in un impianto con una capienza di 1500 posti, il minimo richiesto per poter disputare la serie C, rinnovato e messo a norma. Ma al di là di quella che sarà la sede, è quello che accade in campo che interessa al Grifo. La formazione abruzzese, infatti, tra le poche squadre ad avere conquistato quattro vittorie in casa, anche se fino ad ora la casa non è mai stata quella di Pineto. Il cammino interno si completa con due pareggi e zero sconfitte. Il prossimo avversario del Perugia ha un rendimento interno da seconda della categoria con 14 punti alle spalle di Carrarese e Cesena. Inoltre il Pineto conta due giocatori che insieme hanno messo insieme 10 gol, Volpicelli (capocannoniere della B con sei gol) e Chakir (4 reti). Ma il Perugia ha le sue armi. In trasferta, fatta eccezione per l’incidente di percorso di Ancona, i biancorossi hanno conquistato ben dodici punti, grazie a tre vittorie e tre pareggi. Inoltre, nonostante lo stop in terra marchigiana, la squadra di Baldini nelle ultime 5 giornate ha conquistato 10 punti, solo una squadra ha fatto meglio, a sorpresa il Pontedera. Il Perugia, quindi, negli ultimi cinque turni ha fatto meglio della prima della classe, la Torres (8) e del Cesena (9). A proposito dei romagnoli, stasera c’è il recupero Entella-Cesena, con i liguri che hanno conquistato 9 punti nelle ultime 5 gare. Per il Cesena la grande chance di agguantare la Torres in testa.