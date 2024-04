Perugia all’attacco, al "Curi" c’è l’Arezzo. Formisano a caccia di certezze e punti

Perugia-Arezzo poteva essere un derby da gran finale di stagione, alla penultima giornata del campionato regolare. Invece sarà un match in tono minore. Innanzitutto perché non ci sarà il pubblico da grande occasione, sia perché il Curi si è svuotato nell’ultimo periodo (e non sono mancati i problemi in Curva), sia perché da Arezzo verranno appena quindici spettatori. Niente esodo domenicale a causa delle restrizioni che hanno portato i tifosi amaranto a protestare e restare a casa. Poi perché al Perugia resta solo l’obiettivo di strappare il biglietto da miglior quarta, utile per il piazzamento nella griglia degli spareggi, da ieri più vicino con il pareggio della Triestina col Novara. Detto questo, in casa Grifo c’è l’esigenza di dare un colpo di spugna all’ultima prestazione di Pesaro e anche quella di cercare le soluzioni migliori in vista degli spareggi promozione. Formisano è a caccia di una formazione equilibrata ma che possa anche essere incisiva in zona gol. Oggi, contro l’Arezzo, il tecnico sembra orientato a schierare una squadra più offensiva, con giocatori votati all’attacco, tecnici e con fantasia. Di buono poi c’è che il Perugia oggi schiera dal primo minuto Dell’Orco. Un ritorno importantissimo anche in ottica-spareggi. Il giocatore è pienamente recuperato e ora deve ritrovare la migliore condizione: ci sono due gare, oggi e tra sette giorni a Cesena per ritrovare il ritmo gara. In difesa, quindi, davanti Adamonis troveranno spazio Mezzoni, Vulikic al centro e Dell’Orco a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo, invece, spazio a Paz (che ha recuperato e avrà una maglia dal primo minuto) a destra e a Lisi sulla corsia opposta. In mezzo al campo ci saranno Iannoni e Torrasi (entrambi diffidati), mentre alle spalle di Vazquez (confermato) ci saranno Matos e Ricci che avranno il compito di servire al meglio la punta ma anche quello di cercare il gol.