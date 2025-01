Perugia, due volti in novanta minuti. Avvio da play out, ripresa da play off

La stagione tra diverse ombre e poche luci del Perugia non è dovuta alla condizione fisica. Condizionata sì dagli infortuni, ma stando ai numeri non dalla tenuta nel corso del match. Già, perché se il Perugia avesse giocato solo i secondi tempi delle gare sarebbe con due piedi dentro i play off, mentre se le gare fossero finite nell’intervallo sarebbe pienamente coinvolto nei play out.

A questo punto ci sarà da rivedere gli approcci e magari anche qualche scelta compiuta dai due tecnici che hanno condizionato la prima parte di gara. Oggi il Perugia, dopo ventuno partite, è quattordicesimo in classifica con 24 punti.

Al 45’ il Perugia è sedicesimo in graduatoria con cinque vittorie, otto pareggi e otto sconfitte con nove gol fatti e sedici incassati. Di tenore sicuramente diverso l’andamento della ripresa. Dal secondo tempo al novantesimo, i biancorossi, invece, sono all’ottavo posto con sei vittorie, dodici pareggi e tre sconfitte. Completamente diverso anche il bottino delle reti: sono diciassette quelle messe a segno e undici quelle subite, con un più sei di differenza reti.

A condizionare la stagione della squadra biancorossa, quindi, almeno in parte, è l’approccio alle sfide. Lo si evince anche dai gol subiti: ben cinque reti incassate nel primo quarto d’ora, sei tra il 15’ e il 30’ e altri cinque nella parte finale del primo tempo. Il Perugia è al primo posto, insieme alla Lucchese, per quanto riguarda le reti incassate nella prima frazione di gara. Cambia la musica, almeno è meno stonata, nel secondo tempo. Con un neo, però: le reti incassate nel recupero, ben 3. Recupero escluso, nel secondo tempo, meglio del Perugia hanno fatto solo Ternana ed Entella in quanto a reti realizzate. Due le reti subite nel primo e nell’ultimo quarto d’ora del match, quattro, invece, quelli rimediati nella zona centrale. I diciassette gol fatti nel secondo tempo collocano il Perugia al terzo posto nella speciale classifica.

Il Grifo è avvisato. Intanto, al Curi contro il Carpi, i biancorossi dovranno centrare un successo per rilanciarsi in classifica. La squadra è già al lavoro per l’anticipo di venerdì. Alla seduta di ieri pomeriggio, niente da fare per Dell’Orco, rimasto a riposo ma solo a livello precauzionale. Lavoro differenziato per Di Maggio e Angella (il capitano sta meglio ma non sarà a disposizione), mentre continua a crescere la condizione di Cisco che si prepara al debutto nel nuovo anno. Crescono le chance di un impiego dal primo minuto per l’esterno biancorosso. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi al mattino.