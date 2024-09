Perugia Giovani, gioie e dolori al debutto

Sei under 23 titolari, difesa giovanissima, errori e riscatti. La prima giornata di campionato, sul terreno della neopromossa Pianese, ha mostrato le difficoltà di un Perugia che ha concesso tre gol in 18 minuti e ha evitato la beffa solo nel secondo tempo, riacciuffando il pari. Gioie e dolori per i più giovani. Al debutto a Piancastagnaio, il tecnico Alessandro Formisano è stato condizionato dalle assenze (Lewis tornerà a fine stagione, mentre Dell’Orco è alle prese con problemi muscolari) e ha schierato una formazione con un’età media di 23,4 anni (24,8 quella degli avversari). Tra emozione del debutto e scelte tattiche, a farne le spese è stato soprattuto il reparto arretrato. Viti (19 anni), Amoran (20) e il diciottenne Plaia (57 anni in tre) non hanno raggiunto la sufficienza in pagella; meglio Bacchin (21 anni), che non si è risparmiato. Anche a centrocampo il Grifo ha subìto il black-out nel primo tempo. Di Maggio (19) non ha brillato nella sua prima uscita tra i grandi ed è stato sostituito all’intervallo. Proprio con le sostituzioni la partita è cambiata. L’allenatore biancorosso si è affidato a giocatori più esperti, come Sylla, Angella e Matos; e al talento di Polizzi (il 19enne è stato tra i migliori con un gol e un assist). Mosse azzeccate, che hanno aggiustato il tiro e permesso al Perugia di prendersi almeno un punticino. Ha brillato ancora l’attaccante Montevago che dopo i due gol in Coppa ha realizzato il 3-3 definitivo. Nulla è perduto. L’occasione di riscattarsi per i più giovani arriva venerdì con il Grifo che debutta al "Curi" (ore 20.45) contro la Spal. Intanto si è aperta una settimana decisiva per il futuro, tra mercato e questione-società. Infatti è atteso tra domani e giovedì l’atto definitivo sulla cessione delle quote, così come previsto dal contratto preliminare, vincolante, firmato dal presidente Santopadre e da Javier Faroni.