Perugia, il mercato deve attendere. Mezzoni non si tocca, per Seghetti si tratta

Il mercato per ora non si impenna. Il Perugia è costretto a stare ai tempi delle altre squadre che, come il Grifo, devono prima sfoltire la rosa. Anche il Perugia deve prima snellire l’organico, la società non avrebbe posto la condizione di portare a termine le uscite prima di operare in entrata, ma c’è un problema di liste piene che impone di lavorare con questo ordine.

Dei giocatori oggi ai margini perché fuori dal progetto solo Viti ha avuto un sondaggio importante da parte di una Primavera di serie A. Il giovane difensore, infatti, potrebbe approdare nella Primavera del Monza, in prestito. Si muove poco, invece, per quanto riguarda gli altri calciatori sul mercato: Ricci, Morichelli, Palsson, Souare, Squarzoni ed Agosti. Per qualcuno il Perugia pensa ad una uscita in prestito, come Palsson, Souare e Agosti, per gli altri invece resta più possibile la cessione a titolo definitivo.

Mezzoni resta. Il terzino destro del Napoli ha ricevuto qualche apprezzamento da club di C che lottano per il vertice come l’Avellino e dal Trapani, mentre in B da Salernitana e Sudtirol. Il giocatore è sì in prestito ma il Perugia ne detiene i diritti fino al 30 giugno e di conseguenza, salvo casi eccezionali, è solo il club di Pian di Massiano che decide. Inoltre ad oggi la società non avrebbe ricevuto nessuna chiamata diretta.

Per quanto riguarda Seghetti, invece, restano vivi i contatti con lo Spezia che però, al momento, è anche alla prese con questioni societarie che potrebbero rallentare le trattative di mercato. I contatti restano, la soluzione più concreta pare essere quella della cessione oggi ma del passaggio allo Spezia a fine anno. Il Perugia non ha messo Seghetti sul mercato, al tempo stesso il giocatore non sembra intenzionato a firmare il prolungamento dell’intesa che scade nel 2026, quindi la strada più probabile è quella della cessione.

In entrata, gli obiettivi sono chiari: un attaccante esterno, un terzino sinistro e più avanti una punta centrale.