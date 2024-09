Perugia, la prima al "Curi" è da vincere. Arriva la Spal, big match sotto i riflettori

La prima sfida al "Curi" della nuova stagione ha sempre un sapore particolare. Ci sono curiosità, speranza e la voglia di tornare sui gradoni dopo la lunga estate. Tutte sensazioni che nulla hanno a che vedere con quello che sta accadendo in società: c’è solo la voglia di tornare allo stadio. Il Perugia, quindi, stasera contro la Spal, ha il dovere di mostrare il miglior volto possibile. Quello delle sfide di Coppa Italia, quello mostrato nel secondo tempo a Piancastagnaio. Quindi, sarà fondamentale l’approccio, sarà importante la concentrazione e da parte del pubblico anche quel pizzico di pazienza che si concede ai più giovani. Alla fine dovranno, però, tornare i conti: il Grifo va a caccia del primo successo stagionale e lo cerca nel suo stadio.

Alessandro Formisano dovrà, come ormai accade da un po’, fare i conti con l’emergenza in difesa, in attesa che dal mercato arrivi la pedina giusta per poter dare maggiore peso al reparto. Per la sfida di stasera, oltre a Dell’Orco e Lewis, Formisano deve rinunciare a Souare e Squarzoni, sulla sinistra dovrà rinunciare a Lisi, mentre in attacco Seghetti potrà al massimo andare in panchina visto che non è al meglio della condizione. L’allenatore biancorosso ha lavorato sulla difesa a tre, il centrocampo con quattro interpreti, mentre in attacco sono due le soluzioni possibili: un trequartista e la coppia di attaccanti, oppure due suggeritori e una sola punta. Intanto, davanti a Gemello, ci dovrebbe essere spazio per Viti, Angella e Amoran, a centrocampo, sulla fascia destra, Formisano dovrebbe lanciare dal primo minuto Cisco, mentre a sinistra ci sarà spazio per Bacchin, in attesa anche di Giraudo. La coppia di mediani dovrebbe essere composta da Torrasi e Bartolomei, con Di Maggio che potrebbe avere una chance, mentre la soluzione con un trequartista (Ricci) e due punte (Montevago e Sylla), sarebbe in vantaggio su quella con due suggeritori. Il ballottaggio, quindi, è tra Palsson e Sylla.