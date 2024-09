Perugia, Montevago superstar. Il bomber decolla a suon di gol: "Ho fame e non voglio fermarmi. Forza e sacrificio per la squadra»

Prima la rete di testa, poi quella di piatto destro. Gli bastano quindici minuti per firmare una doppietta al debutto al "Curi" contro la Spal. Così Daniele Montevago si prende il Grifo a suon di gol. L’attaccante, 21 anni compiuti a marzo, ha cominciato alla grande la stagione, realizzando 5 centri in quattro partite ufficiali (2 in Coppa Italia e 3 in campionato) ed è già in testa alla classifica marcatori della serie C (girone B). Il bomber del Perugia è l’arma in più a disposizione di Alessandro Formisano. "Sta dando l’anima", ha detto il tecnico. E lui, arrivato a fine luglio a Pian di Massiano firmando un contratto fino al 30 giugno 2027, non vuole più fermarsi. "Ho molta fame e tanta voglia di riprendermi quello che ho lasciato per strada l’anno scorso", confida l’attaccante. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha indossato le maglie di Sampdoria (con la quale ha esordito in Serie A, totalizzando 6 presenze), Gubbio e Virtus Entella. Nel maggio del 2023, Montevago è stato incluso dal selezionatore Carmine Nunziata nella lista dei convocati della nazionale Under-20 per il Mondiale di categoria in Argentina. "La mia caratteristica migliore? La forza, ma anche il sacrificio. Do tutto per la mia squadra e per i compagni e loro vedendolo lo apprezzano, questo mi fa piacere", ammette. All’esordio sul campo della Pianese ha firmato il 3-3 in rimonta e venerdì sera, davanti a quasi 4mila spettatori, il numero 9 biancorosso ha steso la Spal nella ripresa e ha esultato mandando baci e alzando le braccia al cielo. "Ho cominciato bene. Non avevo mai fatto così tanti gol a inizio campionato e sono contento, ma il mio obiettivo è dare tutto per la squadra - sottolinea il centravanti –. Mi interessa portare i punti a casa, poi se faccio gol ben venga. Però, sì, ci credo al fatto che possa essere un anno buono per me". Numeri alla mano: cinque gol in quattro partite ufficiali. "Quanti ne voglio segnare? E’ presto per dirlo, mantengo i piedi per terra e non voglio montarmi la testa - le parole di Montevago nel post-partita –. I compagni mi danno consigli e mi aiutano a non abbassare l’intensità, così anche i tifosi, sono contento". E a chi gli chiede quale può essere in questo campionato il ruolo del Perugia, l’attaccante non ha dubbi: "Stare in alto in classifica ma è ancora presto per dirlo, siamo agli inizi. Ci deve essere l’entusiasmo dei tifosi".

Intanto - dopo due giorni di riposo - la squadra oggi torna ad allenarsi. Alla ripresa dei lavori, fari puntati sulle condizioni di Sylla, uscito dal campo contro la Spal non in perfette condizioni e anche su quelle di Seghetti, rimasto fuori per una botta ricevuta.