Perugia, quanti ex protagonisti in serie A. In campo quindici giocatori e un tecnico

C’è parecchio Perugia tutto sommato sotto l’albero di Natale della serie A: 15 giocatori e un allenatore che hanno vestito la maglia del Grifo. Il turno natalizio di campionato è l’occasione per vedere quanti ex grifoni sono scesi in campo fra ieri e sabato e quanti ne scenderanno nei due posticipi odierni. Sabato Parma-Monza vedeva a disposizione di Fabio Pecchia sia Leandro Chichizola che Gianluca Di Chiara ma né il portiere né l’esterno sono scesi in campo. Regolarmente fra i pali del Genoa, corsaro ad Empoli, invece Nicola Leali. Titolare in 11 occasioni, l’ex numero uno biancorosso sta disputando un’ottima stagione in maglia rossoblù scalando le gerarchie, tanto che ora anche Vieira lo preferisce a Gollini. Per lui sabato anche la soddisfazione di parare un rigore ad Esposito, mettendo la sua firma sulla vittoria dei grifoni rossoblù al Castellani. Nell’Empoli, a 10’ dalla fine, con il tecnico D’Aversa che ha provato a giocarsi il tutto per tutto nel tentativo di raggiungere il pari, dentro anche l’attaccante classe 2002 Emmanuel Ekong.

Ha rischiato di chiudere imbattuto il suo sabato sera Ivan Provedel, superato solo dal tocco ravvicinato di Brescianini nell’1-1 fra Lazio e Atalanta, con l’ex portiere del Grifo ormai tra i migliori della serie A. Per lui, nella passata stagione, anche la soddisfazione di segnare, su azione, in Champions League. Protagonista ieri, dopo il suo ingresso in campo, Matteo Politano, decisivo nello sprint finale che ha portato il Napoli a battere 1-0 il Venezia. Subentrato nella ripresa anche Leonardo Spinazzola, gettato nella mischia da Conte nell’ultimo scampolo di partita per gestire il vantaggio. Panchina invece, sempre nelle fila dei partenopei, per Pasquale Mazzocchi.

Nel Venezia in campo per tutti i 90 minuti Hans Nicolussi Caviglia, sempre più leader del centrocampo dei lagunari in quella che, per lui, si sta rivelando la stagione della definitiva consacrazione. A Roma cambiano gli allenatori ma l’insostituibile in difesa resta sempre Gianluca Mancini, protagonista anche nella sfida che ieri sera ha visto la Roma di scena a San Siro contro il Milan. Oggi invece fari puntati su Como-Lecce con tre ex grifoni a disposizione di Fabregas tra i comaschi: Edoardo Goldaniga, Alberto Cerri e Alberto Dossena. Nell’altro posticipo di giornata il Bologna ospita il Verona. Sulla panchina dei felsinei c’è quel Vincenzo Italiano che, da giocatore, ha vestito la maglia del Grifo. In difesa a disposizione del Bologna c’è Nicolò Casale che si ritroverà di fronte, da avversario, Giangiacomo Magnani. C’era una volta, anche al Curi, la serie A. Ma quando sognare se non a Natale?