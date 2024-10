Perugia, Seghetti a caccia del primo sigillo: "Voglio essere di nuovo al top e tornare a segnare"

Ascoli-Perugia è una partita spartiacque per tutto l’ambiente biancorosso. Una gara speciale anche e soprattutto per Alessandro Seghetti, marchigiano doc che sabato al Del Duca vivrà una sorta di derby personale. Già, lui nativo di San Severino Marche, in provincia di Macerata, di scena ad Ascoli, a caccia del primo gol in campionato. La sconfitta di sabato scorso contro l’Entella ha tolto all’attaccante classe 2004 un primato che lo vedeva imbattuto nelle gare in cui era sceso in campo in questa prima parte di stagione. Un avvio condizionato da un infortunio muscolare con il quale Seghetti sta ancora facendo i conti. "Il gol mi manca e non poco. Non sono ancora al 100percento. Sto facendo attenzione per evitare ricadute, sto facendo tutto il possibile – ha dichiarato il talento biancorosso durante la festa con i tifosi al Club Il Perugino - però per recuperare al meglio la condizione e sono convinto che in poco tempo sarò di nuovo al top". Seghetti sulla via del pieno recupero come del resto anche Montevago in un attacco che dovrà fare a meno, almeno per un mese, di Andrea Cisco, uscito anzitempo nella sfida contro l’Entella. Che l’infortunio non fosse dei più lievi lo si era capito subito e le sensazioni sono state confermate dagli esami strumentali ai quali l’ex esterno d’attacco del Sudtirol si è sottoposto. "A seguito degli accertamenti clinici – si legge nel bollettino medico diffuso dal club - svolti dal dottor Cirimbilli e degli esami strumentali effettuati dal dottor Giovanni Rosi presso il centro diagnostico di Corciano della Casa di Cura Liotti, AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Andrea Cisco ha riportato una lesione miotendinea con interessamento del tendine congiunto dei flessori della coscia destra". Almeno un mese di stop, appunto. Ecco perché mai come ora c’è bisogno del miglior Seghetti per un Perugia che, domani ad Ascoli, va a caccia della prima vittoria esterna. "Sarebbe un toccasana per noi – continua Seghetti – perché, anche quando non mi sono allenato, ho visto lavorare i miei compagni e vi posso assicurare che qui diamo il massimo tutti. Dal primo all’ultimo. Ecco perché sono sicuro che faremo un filotto e risaliremo la classifica. Ci serve però una scintilla e un pizzico di continuità". Scintilla che sembrava essere scoccata nel 4-0 con la Lucchese. A spegnere gli entusiasmi ci ha pensato però l’ultimo ko contro l’Entella. "Ormai – chiosa Seghetti – non ha senso guardarci indietro. Abbiamo analizzati gli errori con il mister e siamo concentrati sulla sfida con l’Ascoli. Una partita che non vogliamo e non possiamo sbagliare. Lo dobbiamo sopratutto ai nostri tifosi".