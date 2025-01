Perugia, si accende il mercato in uscita. Morichelli al Messina, Squarzoni da Formisano

Comincia a prendere corpo il mercato in uscita. Dopo le prime due operazioni della stagione che hanno visto lasciare il Grifo prima Sylla (a titolo definitivo al Monopoli) e poi Viti (in prestito al Monza per la formazione Primavera), si avvicinano altre due partenze. Uscite che consentiranno al Perugia di snellire la rosa, la lista dei giocatori ammessi alle gare e di poter operare in entrata per completare lo scacchiere a disposizione di Lamberto Zauli.

A lasciare il Grifo sarà il difensore Raul Morichelli che ha accettato l’offerta arrivata dal Messina, formazione del girone C, che avrebbe formulato un’offerta anche per Ricci (ma in questo caso potrebbe arrivare un rifiuto). L’altra operazione che potrebbe andare in porto riguarda Squarzoni: il giocatore avrebbe ricevuto un sondaggio dalla Pianese. A richiederlo sarebbe stato l’ex del Grifo Formisano che lo ha impiegato più volte, a inizio stagione a Pian di Massiano, in difesa.

Il Perugia deve poi lavorare sulle uscite di Souare, Ricci e Palsson, ma già le due cessioni imminenti potrebbero consentire al club di stringere qualche operazione in entrata. La prima pedina cercata è un esterno d’attacco, mancino, con buone qualità anche su calcio piazzato, vera debolezza della squadra di Zauli. Poi ci sarà da pensare a un centrocampista (nel caso in cui Bartolomei dovesse lasciare Perugia, difficilmente lo farà però per andare a Trieste), a un terzino che possa affiancare Giraudo e a una prima punta, nelle ultime ore di mercato.

La cessione più importante, invece, riguarderà Alessandro Seghetti (ancora out per infortunio): l’attaccante resta vicino allo Spezia (c’è ancora distanza tra domanda e offerta) che potrebbe lasciarlo al Grifo o cederlo in prestito altrove, da qui a fine campionato. Un’operazione che si rivelerebbe molto importante per le casse del Grifo.