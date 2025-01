Perugia, undici metri di gloria e passione. Lisi sblocca, Gemello salva il risultato

Il Perugia trova il primo successo del nuovo anno, a farne le spese è il Carpi. L’eroe della serata è Luca Gemello, al rientro dopo due turni di squalifica, protagonista di un mezzo miracolo prima su Calanca e di un miracolo sul rigore di Saporetti. Il Perugia si complica la vita da solo: padrone assoluto del campo, chiude la gara in dieci e in apnea. E su questo Zauli dovrà lavorare di più, perché il Grifo che prende il campo per buona parte del match deve concretizzare di più per evitare sofferenze così. Di buono ci sono i tre punti che consentono, intanto, al Perugia di entrare nei play off, al nono posto.

La gara. Il Perugia parte spedito, si prende la metà campo avversaria: buone e frequenti le discese dei terzini e la direzione sulla trequarti di Di Maggio. Matos è ispirato, con i terzini del Carpi che si scambiano per limitarlo, Montevago ha eccessivamente voglia di tornare al gol. E all’11 il Grifo andrebbe anche in vantaggio con una conclusione dal limite di Torrasi ma per il guardalinee la rete è viziata. La prima nuova occasione arriva al 18’, con Montevago che gira di testa un cross di Giraudo. Due minuti più tardi il terzino raccoglie di testa una respinta in area avversaria (20’), Montevago in acrobazia la sfiora, Sorzi che respinge. Il Perugia ha il campo, preme, vuole approfittare di qualche titubanza della squadra di Serpini, ma alla fine del primo tempo resta a secco e con l’amaro in bocca, perché Cecotti stende ancora una volta Matos ma l’arbitro non interviene con il doppio giallo. A inizio ripresa, al primo affondo, ci prova con Di Maggio, sulla respinta del portiere si avventa Lisi che viene steso da Amayah. Lo stesso Lisi si incarica di battere e fa 1-0. Il Perugia tiene il pallino del gioco, ma resta il problema che ad ogni, anche timido, tentativo degli avversari, è un brivido. Il miracolo lo fa Gemello su Calanca da distanza ravvicinata al 20’. Scocca l’ora di Cisco insieme a Broh (21’): fuori Lisi e Torrasi. Al 30’ il Perugia ha la chance per chiudere il conto, ma Giraudo da buona posizione conclude debolmente e macchia la sua prestazione importante. Perché al nuovo affondo del Carpi, il Perugia si intreccia e Mezzoni, in ritardo, stende Calanca in area. Il terzino rimedia il secondo giallo, lascia la squadra in dieci con Saporetti sul dischetto. Ma Gemello è in grande serata e dice di no (35’). Con l’uomo in meno è Giunti a scalare in difesa, ma il Perugia va in sofferenza e in apnea fino al 51’ della ripresa.