Precedenti. L’ultimo successo porta la firma di Kouan

Sono dieci i precedenti del Perugia in trasferta sul campo della Vis Pesaro, nove di campionato e una di Coppa Italia (come riporta tifogrifo) e il bilancio è in equilibrio con lo score che parla di due vittorie a testa e sei pareggi (pari anche nel match di Coppa). C’è da dire che i successi del Perugia sono arrivati in occasione delle ultime due partite, nella stagione 1988-1989 e nell’ultima stagione dei biancorossi in Lega Pro, nel campionato 2020-2021, quando il Grifo di Caserta si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Kouan, al 26’ del primo tempo. In quella sfida in campo c’era anche Gabriele Angella al centro della difesa. La stagione si è poi chiusa con la promozione dei biancorossi in serie B. L’ultima sconfitta sul campo di Pesaro, invece, risale alla stagione 1986-1987, con le due formazioni che disputavano il campionato di C2.