Primavera, sfida alla capolista. In trasferta a Benevento

La Primavera si prepara a sfidare la capolista Benevento. Dopo il pareggio interno con il Cosenza i biancorossi saranno di scena sabato, con fischio di inizio alle 14,30, al centro sportivo Avellola di Benevento. L’obiettivo è quello di conquistare un risultato che possa dare punti ed entusiasmo alla squadra di Del Bene. Sfida casalinga, invece, per la formazione Under 17 reduce dal blitz contro il Monterosi. I biancorossi, domenica, aspettano la Vis Pesaro per la diciannovesima giornata. Fischio di inizio alle 15 al centro sportivo Paolo Rossi. Turno di riposo per l’Under 16 che torna in campo domenica 18 in casa contro l’Ancona. Mentre per l’Under 15 è in programma la sfida casalinga contro la Vis Pesaro domenica alle 13 al centro sportivo Paolo Rossi. La squadra di Raschi nell’ultimo turno ha interrotto la striscia negativa di risultati ed è salito a quota 33 punti al quarto posto.