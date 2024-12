Programma. Ieri mattina l’ultima seduta. Arrivederci al 30 dicembre

Ultima seduta di allenamento ieri mattina per i biancorossi di Lamberto Zauli. Dopo il pareggio contro la Pianese, la squadra si è ritrovata a Pian di Massiano per la seduta prima della vacanze natalizie. La squadra si ritroverà in sede a fine anno, lunedì 30 dicembre, con appuntamento fissato per il pomeriggio. Dopo sei giorni di riposo la squadra riprenderà gli allenamenti per preparare al meglio la prima gara del nuovo anno, la seconda del girone di ritorno che i biancorossi disputeranno in casa della Spal. Al lavoro, quindi, anche l’ultimo giorno dell’anno e il primo giorno del 2025. In casa della Spal i biancorossi di Zauli scenderanno in campo alle 12,30. Alla ripresa dei lavori, l’allenatore farà il punto della situazione: sicuramente mancherà ancora il portiere Gemello, che deve scontare il secondo dei due turni di squalifica, mentre sarà nuovamente disponibile Bartolomei.