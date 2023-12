Programma. Ora sette giorni di stop La ripresa il 30 dicembre

Il Perugia adesso stacca la spina per una settimana. I biancorossi, dopo la brutta sconfitta con il Cesena, hanno lasciato Pian di Massiano e si sono dati appuntamento a fine anno. Il Grifo adesso avrà una settimana di vacanza in vista del girone di ritorno che per il Perugia sarà al Curi, il 7 gennaio, contro la Lucchese. L’allenatore biancorosso, Formisano, ha dato appuntamento al gruppo al 30 dicembre per iniziare a ragionare sul futuro, in attesa del mercato che prenderà il via a gennaio. Per il primo incontro del 2024, Formisano dovrà fare ancora a meno di Seghetti, che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica, e Lisi che starà fermo le prossime due. Sarà fuori uso anche Vazquez, alle prese con un guaio muscolare. Ma per la prima gara del ritorno potrebbero esserci novità dal mercato, soprattutto attese in attacco.