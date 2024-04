Protagonista. Ricci: "Ai play off diremo la nostra. Siamo uniti e forti»

PERUGIA - Quando segna Ricci il Perugia vince 3-0. Era già successo in occasione dell’ultimo trionfo con tre reti di scarto, in casa, alla prima giornata di ritorno, contro la Lucchese. Ricci, anche se su rigore, ha ritrovato la via del gol, una rete che completa una prestazione importante. "Mi sento bene a livello personale ed il fatto di giocare con continuità mi aiuta molto – ha raccontato l’attaccante al termine del successo con l’Olbia – . Sul rigore siamo andati in tre? E’ vero, eravamo io, Ciccio (Lisi, ndr) e Vazquez, il rigorista è Lisi, Federico li sa calciare bene, ma devo ringraziare entrambi perché mi hanno permesso di calciarlo. Per me era importante, in questo gruppo siamo tutti amici e uniti e si vede". La scelte di Formisano, di un Grifo più offensivo, hanno reso il Perugia più pericoloso non solo sulla carta.

"Il fatto di giocare con più uomini nella fase offensiva è un vantaggio innegabile, in settimana abbiamo fatto un bel lavoro e in campo si è visto. Siamo una buona squadra e ai playoff potremo dire la nostra, siamo forti e ben preparati, possiamo fare bene".

E poi c’è la dedica speciale.

"A mia figlia Isabel, che ha appena 7 mesi. Il gesto del ciuccio era tutto per lei"..