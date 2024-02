Protagonisti. Mezzoni: "Ci mettiamo sempre il cuore»

Non è stata una bella giornata. Il perugia con la Torers aveva l’opportunità di restare aggrappata al secondo posto. La sconfitta ha portato i sardi a più dieci punti di vantaggio. A deludere la ripresa. "Il mister aveva detto di non affrontarla come una finale ma come tutte le altre gare – ha raccontato Mezzoni – , con lo stesso impegno di sempre perchè nulla è scritto e di partite ne mancano. Nel secondo tempo non ho percepito un peggioramento, ma undici ragazzi che ci mettevano il cuore. Poi ci sono anche gli avversari, una buonissima squadra che ha sfruttato un episodio, prima di occasioni nitide ne avevamo avute più noi. Non è un alibi, potevamo fare sicuramente meglio su quell’azione. Il campo? Abbiamo giocato su campi peggiori, errori ne hanno commessi entrambe le squadre. Il nostro piano non cambia, dovremo lavorare per migliorare su tanti aspetti".