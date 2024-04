Protagonisti, mezzoni. "Fatto un passo indietro. Ma restiamo forti»

Non c’è da stare allegri, ma c’è sicuramente bisogno di ripartire subito. Francesco Mezzoni è obiettivo nel giudicare la prestazione dei biancorossi. "Questa gara ci lascia tanto amaro in bocca perché dopo la bella prestazione contro l’Olbia abbiamo fatto un passo indietro – ha spiegato il difensore a Umbria Tv – . Ma in questi casi la testa gioca un ruolo fondamentale e dobbiamo essere determinati e consapevoli delle nostre caratteristiche e dei nostri punti di forza". Non vengono però meno le certezze per il futuro. "Questa sconfitta non penso che possa toglierci delle certezze, sappiamo quanto siamo forti. Viviamo il campo e sappiamo che con questi tipi di squadre se una partita si mette male è difficile ribaltarla. Rimaniamo forti delle nostre idee, rimaniamo su questa strada limando ancora tutti i dettagli per essere pronti a reagire a queste situazioni".