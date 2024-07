Regioni in gioco . Toscana "regina" nel girone B

Fuori solo la Valle D’Aosta: saranno infatti 19 le regioni rappresentate nel prossimo campionato di serie C che prende il via il 25 agosto. A fare la voce grossa la Lombardia con ben 11 squadre ai nastri di partenza. Secondo posto a pari merito per Campania e Veneto a quota 7. Ecco il dettaglio completo. Abruzzo 2 Pescara e Pineto; Basilicata 2 Picerno e Potenza; Calabria 1 Crotone; Campania 7 Avellino, Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Turris e Sorrento; Emilia Romagna 3, Rimini, Spal e Carpi; Friuli Venezia Giulia 1 Triestina; Lazio 1 Latina; Liguria 2 Sestri Levante e Virtus Entella; Lombardia 11 Albinoleffe, Alcione Milano, Atalanta U23, Feralpi Salò, Giana, Lecco, Lumezzane, Milan Futuro, Pergolettese, Pro Patria e Renate; Marche 2 Ascoli e Vis Pesaro; Molise 1 Campobasso; Piemonte 3 Juventus U23, Novara e Pro Vercelli; Puglia 5: Audace Cerignola, Foggia, Monopoli, Taranto e Team Altamura; Sardegna 1 Torres; Sicilia 3 Catania, Messina e Trapani; Toscana 4 Arezzo, Lucchese, Pianese e Pontedera; Trentino Alto Adige 1 Trento; Umbria 3 Perugia, Ternana e Gubbio; Valle d’Aosta 0; Veneto 7: Arzignano, Caldiero Terme, Clodiense Terme, Legnago, Padova, Vicenza, Virtus Verona. I raggruppamenti sono già stati resi ufficiali: nel girone B del Perugia, sono dieci le regioni coinvolte, sarà la Toscana la regione più rappresentata, seguono l’Umbria e l’Emilia Romagna con tre squadre ai nastri di partenza. Per quanto riguarda, invece, le seconde squadre, nel girone centrale ci giocherà il Milan Futuro, società al debutto nel campionato di Lega Pro, entrata in gioco dopo l’esclusione dell’Ancona, bocciata dalla Covisoc.