Santopadre-Faroni, prove generali di accordo. Grifo, ore cruciali per la firma sull’atto definitivo

Qualche divergenza, qualcosa da appianare, ma alla fine si procederà alla firma. Massimiliano Santopadre e Javier Faroni troveranno il punto d’incontro e il Perugia passerà nelle mani dell’imprenditore argentino. In questi giorni non sono mancati gli argomenti di discussione, da entrambe le parti, ma se c’è una reale volontà di acquistare (e di cedere) le questioni in ballo non possono rappresentare una minaccia. E infatti tutto porta a pensare che alla fine si procederà. La data della firma sull’atto defintivo? Santopadre dovrebbe andare a Milano domani e venerdì per la chiusura del calciomercato, quindi non si esclude la possibilità che si chiuda domani mattina, così come (più difficile ma non da escludere) che la firma slitti a lunedì prossimo. Il presidente Santopadre già a Perugia così come i collaboratori di Faroni, pronti a entrare in scena dopo la firma.

Intanto il Perugia deve pensare a completare l’organico e a cedere alcune pedine in esubero, come Morichelli e Ronchi. In entrata, invece, il Grifo ha deciso di non puntare su Matic (dopo la rinuncia a Bakayoko) e cercherà quindi un difensore centrale che possa completare il reparto attualmente decimato dalle assenze. L’idea di Formisano è quella di tornare alla difesa a 3 con quattro centrocampisti, un trequartista e una punta. Sul mercato si cercherà anche un esterno destro che possa interpretare bene le due fasi. A Milano il Perugia cercherà di portare a termine le due operazioni. Non ci saranno movimenti in attacco, o meglio il Grifo ha deciso di non ascoltare le richieste pervenute per Sylla.

Intanto il Perugia prepara la sfida con la Spal in agenda venerdì prossimo, pare invece che il club di Pian di Massiano abbia chiesto al Carpi di spostare la partita in agenda l’8 settembre a causa delle convocazioni in nazionale che coinvolgeranno i giocatori del Grifo. Il match dovrebbe giocarsi mercoledì 18 settembre