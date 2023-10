Secondo turno. Squadra in Coppa Italia il 9 novembre a Rimini

PERUGIA - La Lega Pro ha comunicato il programma del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia 202324. Il Perugia, dopo aver eliminato il Monterosi nel match che si è giocato a Teramo nel primo turno, sarà impegnato al Romeo Neri di Rimini giovedì 9 novembre alle 17 in gara unica a eliminazione diretta. La vincente di Rimini-Perugia affronterà nel terzo turno eliminatorio la vincente di Cesena–Vis Pesaro. Anche il secondo turno di Coppa Italia si svolge in gara unica ad eliminazione diretta, con supplementari ed eventuali rigori in caso di parità finale. La partita si incastra tra la partita che i biancorossi disputeranno ad Ancona, domenica 5 novembre alle 20,45 e quella che si gioca al Curi contro il Gubbio, sempre di domenica, il 12 alle 20,45. Un altro tour de force per il Grifo che sarà due volte in viaggio, tra Ancona e Rimini e dopo poche ore sfideranno al Curi il Gubbio.