Settore giovanile. Che blitz per Under 17 e Under 15. Successi in casa del Latina

Successi importanti in casa biancorossa per Under 17 e Under 15, entrambe impegnate a Latina. L’Under 17 di Michele Gatti batte 4-3 il Latina, in rimonta e torna in zona play off. Inizia forte il Latina che trova l’1-0 su una bella combinazione finalizzata da De Negri. Al 29′ il raddoppio locale con Lo Bianco su una punizione ben angolata. Prima del riposo lancio di Cesarini, indecisione della difesa del Latina, Bellali segna e riapre la partita. Nel secondo tempo, Cantalino pareggia di testa e al 75′ Merico trova il momentaneo vantaggio. Il Latina però non demorde e riacciuffa il pari con Lo Bianco. I giovani biancorossi restano in partita e all’89’ Vanni trova il gol vittoria.

PERUGIA U17: Strappini, Bevanati, Bartolini, Olimpieri (55′ Vanni), Cantalino, Cesarini, Merico (76′ Cingolani), Bellali (76′ Chiodini), Forti (89º’D’Ovidio), Peruzzi, Condac (55′ Timperi). A disp.: Vinti, Fiorentini. All.: Gatti

Il Perugia Under 15 apre il girone di ritorno con una vittoria convincente contro il Latina per 3-1. Checcarelli sblocca il risultato sul finale del primo tempo e raddoppia su rigore nella ripresa, raggiungendo quota 14 centri in campionato. Tromboni chiude i conti pochi minuti dopo. Per lui sesto gol stagionale. Nel finale il Latina accorcia. In classifica Perugia a quota 36, distante solo un punto dal Pescara capolista.

PERUGIA U15: Arcioni, Bisonni (18’ st Tatullo), Rosati, Brunori, Minestrini (27’ st Cicioni), Chierico (27’ st Porcu), Corinaldesi (10’ st Galeotti ), Turchi (10’ st Cirillo), Checcarelli (27’ st Galardini), Ferdinandi, Tromboni (27’ st Piazza). A disp: Tarducci, Burrini. All: Marco Romoli