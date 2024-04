Settore giovanile. La Primavera di scena domani a Salerno

Si avvicina la fine dei campionati per le squadre del settore giovanile. La formazione Primavera scende in campo domani: impegno in trasferta per la squadra allenata da Giacomo Del Bene che, dopo l’ultima sconfitta per 3-0 maturata sul campo del Pescara, hanno salutato la possibilità di giocare i play off. I grifoncelli affrontano la Salernitana alle 15 al "Vicenzo Volpe" di Salerno. Campionato finito, invece, per la formazione Under 16 che ha chiuso la stagione in crescendo, ma gli ottimi risultati delle ultime settimane non sono stati sufficienti per raggiungere gli spareggi promozione. Nella giornata di domani, scende in campo anche l’Under 11 che ospita il Gubbio alle 15. Domenica, sarà il turno dell’Under 12 impegnata (ore 11) nel Torneo Azzurri d’Italia contro Empoli, Prato e Pistoiese. L’Under 17 e Under 15 riposano. La formazione Under 15 torna in campo il 5 maggio, dopo l’ultima sconfitta che non ha però pregiudicato l’accesso agli spareggi promozione.