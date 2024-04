Settore giovanile. La Primavera domani di scena a Pescara

Ricco week end di appuntamenti per le formazioni giovanili biancorosse. Domani scende in campo la Primavera di Del Bene in trasferta: Pescara-Perugia è in agenda alle 15 al Delfino Training Center di Pescara. In viaggio anche la formazione Under 17: Audace Cerignola-Perugia (valida per la ventottesima giornata) si gioca domenica alle 13 al centro sportivo Monterisi. A Pian di Massiano, invece, la formazione biancorossa Under 16: Perugia-Pescara si gioca domani alle 14,30 al centro sportivo "Paolo Rossi". In trasferta, invece, l’Under 15: Audace Cerignola-Perugia è in programma domenica alle 11 al centro sportivo Monterisi.

Per U14, U13, U12: Atalanta-Perugia (test match), domani alle 17,15 e domenica alle 9,30 al centro sportivo Zingonia. U11, U10: Milan-Perugia (test match), domani alle 15,30 (Comunale di Sedriano), Atalanta-Perugia (test match) domenica 21 aprile alle 10,45 - centro sportivo di Osio Sotto (BG).

Per quanto riguarda le grifoncelle: Perugia Women-Sudtirol (ventiquattresima giornata) è in programma domenica alle 10,30 al centro sportivo "Paolo Rossi".