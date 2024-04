Settore giovanile. La Primavera gioca ma non basta. A Napoli passano gli azzurrini

napoli

1

perugia

0

NAPOLI: Turi, Esposito, D’angelo (49’ st Stasi), Peluso, Gambardella, De Luca, Malasomma (15’ st Mazzone), Goielli, Pesce (31’ st Raggioli), Russo (31’ st Legnante), Lorusso (15’ st Vilardi). A disp: Sorrentino. Di Lauro, De Crescenzo, De Chiara, Parisi, Borriello, Puzone. All.: Andrea Tedesco

PERUGIA: Yimga, Giorgetti (1’ st Papa), Falasca (26’ st Ciattaglia), Cicioni, Ambrogi, Bussotti (43’ st Carbonini), Barberini, Prisco (39’ st Caprari), Bernacci (26’ st Panaro), Ronchi, Lickunas. A disp.: Lavorgna, Lomangino, Ebnoutalib, Patrignani, Cottini.

All.: Giacomo Del Bene

Arbitro: Giuseppe V ingo - Sez. Pisa (Jorgji, Nirintsalama)

RETI: 22’ pt Lorusso (N)

NAPOLI – Dopo la grande vittoria all’andata in casa per 4-2 il Perugia cade in trasferta contro il Napoli per 1-0. I padroni di casa partono subito forte e provano ad impensierire il Perugia e al 22’ trovano la rete con Lorusso. Nella seconda metà del primo tempo la partita diventa più equilibrata, entrambe le squadre si rendono pericolose nell’aria avvversaria. Nella ripresa il Perugia entra con l’intenzione di recuperare la partita e magari anche tentare il blitz. Predominio biancorosso per una grande parte di secondo tempo, con la formazione di Del Bene che trova ottime occasioni da dentro l’area, ma il Napoli riesce a difendersi bene sventando i pericoli. Si chiude con il risultato di 1-0, ma per il Perugia Primavera la consapevolezza di aver disputato un’ottima partita.

In classifica, i biancorossi di Del Bene restano a quota 34, a meno sei punti dalla zona play-off.

Nel prossimo turno, sabato prossimo al "Paolo Rossi", i biancorossi sfidano il Cesena.