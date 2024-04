Settore giovanile. La Primavera scivola

PERUGIA

1

CESENA

4

PERUGIA: Lavorgna, Ebnoutalib, Falasca, Cicioni, Ambrogi, Papa (1’ st Barberini), Polizzi (34’ st Caprari), Bernacci (24’ st Ciattaglia), Lomangino (1’ st Giorgetti) (29’ st Carbonini), Ronchi, Lickunas. A disp.: Yimga, Panaro, Bussotti, Prisco, Patrignani, Dottori, Perugini. All.: Del Bene

CESENA:Veliaj, Manetti, Domeniconi, Campedelli, Valentini, Pitti, Arpino, Castorri (37’ st Gningue), Perini, Tosku (12’ st Ghinelli), Amadori (37’ st Tampieri). A disp.: Montalti, Zamagni, Abbondanza, Trocchia, Mattioli, Valmori, Ronchetti, Coveri. All.: Campedelli

Arbitro: Fabrizio Pacella Sez. Roma 2 (Rastelli, Pasqualetto)

Reti: 6’ pt Tosku (C), 11’ st e 34’ st Amadori (C), 32’ st Castorri (C), 44’ st Ronchi (rig.)

PERUGIA – Pesante sconfitta in casa per il Perugia di Del Bene che scivola contro il Cesena capolista del campionato che ne fa quattro (1-4). Primo tempo equilibrato con i grifoni che vengono puniti da una ripartenza degli ospiti che trovano il gol del vantaggio. Pochi minuti dopo risponde il Perugia che prende palo con Lickunas su tiro dal limite dell’area. Nel secondo tempo le due formazioni giocano alla pari, ma il Cesena in contropiede riesce a trovare due gol. Il Perugia poco dopo colpisce un altro legno e il Cesena dopo un minuto trova il quarto gol. Il Grifo trova il gol della bandiera su rigore con Ronchi. In classifica, la Primavera biancorossa rimane a quota 34 mentre il Palermo va a 37 seguito subito dall’Entella a 39. Il prossimo turno sarà Pescara-Perugia, sabato prossimo.