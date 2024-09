Settore giovanile. Le Under biancorosse partono con una vittoria. Successi per le squadre di Gatti e Romoli

Inizia con una vittoria (2-1) il campionato Under 17 dei ragazzi biancorossi guidati da Michele Gatti. Tre punti ottenuti grazie alle reti di Bartolini e Vanni, intervallate dal pareggio temporaneo di Lo Bianco. Nel prossimo turno biancorossi in trasferta, in casa della Pianese.

UNDER 17 PERUGIA: Vinti, Cesarini, Bartolini (1′ st Perugini), Pepe, Chiodini (33′ st D’Ovidio), Cantalino, Ciani (1′ st Brunori), Peruzzi (33′ st Olimpieri), Forti (16′ st Agnissan), Vanni (16′ st Fiorentini), Bevanati (25′ st Cingolani). A disp.: Strappini, Mechelli. All. Michele Gatti

UNDER 17 LATINA: Cherubini, Bacilieri, Carlopio (7′ st Ienco), Diglio (30′ st De Luca), De Negri (30′ st Fontana), Lo Bianco, Pepe (16′ st Iacobelli), Saccheri, Saraceni, Scandi (16′ st Bongianni), Stangoni (7′ st Rezzesi). A disp.: Pannozzo, Tommasetti, Pelle. All. Simone Ciciotti

RETI: 20′ pt Bartolini, 41′ pt Lo Bianco (L), 7′ st Vanni

Tre punti anche per l’Under 15 per iniziare nel migliore dei modi il campionato. Grande prestazione quella messa in campo dai biancorossi di Romoli che con un secco 3-0 superano il Latina. Di Checcarelli e Citernesi nel primo tempo e Marinelli nella ripresa le reti.

PERUGIA UNDER 15: Arcioni, Corinaldesi (28′ st Porcu), Brunori (28′ st Tatullo), Bisonni, Minestrini, Burrini, Ferdinandi (16′ st Turchi) Tromboni (16′ st Noviello), Checcarelli (16′ st Proietti), Citernesi (10′ st Chierico), Marinelli (10′ st Cirillo). A disp.: Organai, Galeotti. All. Romoli

LATINA UNDER 15: Capasso, Belli, Cerquozzi, Conti, Di Bernardo, Grande, Montanaro, Pucci, Rossi, Saviani, Visenti. All. Pacini. RETI: 37′ pt Checcarelli, 40′ pt (+3) Citernesi, 11′ st Marinelli