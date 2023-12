Settore giovanile. L’Under 15 vince . E chiude l’anno in testa

PERUGIA - Natale da capolista per l’Under 15 del Perugia che vince in casa contro l’Audace Cerignola (2-1) e si conferma prima in classifica in campionato.

Al 14’ Castellucci fa 1-0 su punizione. A un minuto dall’intervallo Fahmi riceve in area da Ulivieri, si libera di due avversari in marcatura con grande abilità e scarica in rete per il raddoppio. Nella ripresa al 18’ la riapre il Cerignola con Cilli, appena entrato, che da fuori area trova il “jolly” approfittando di una respinta di testa su cross dalla destra.

Nel finale gli ospiti provano a impensierire il Perugia, che si compatta e ottiene il bottino pieno regalandosi un Natale da capolista.

PERUGIA U15: Cataldo, Pelli, Massi (7’ st Seppoloni), Rosati, Santillo, Olimpieri (40’ st Burnelli), Fahmi (19’ st Meyou), Bosi, Castroreale (7’ st Lalleroni), Castellucci, Ulivieri (19’ st Bendini). A disp.: Tarducci, Barbanera. All.: Gatti.