Settore giovanile. L’Under 16 cade in casa della Turris

Sconfitta in trasferta per i ragazzi d ell’Under 16 di Anelli per 1-0 contro la Turris. Parte forte il Perugia che ci prova con Vanni che tira dal limite, ma è attento il portiere di casa. Al 14’ il gol che deciderà poi la gara con Giurolo che porta in vantaggio la Turris. Il Perugia non demorde e continua ad attaccare e al 35’ Dottori tira da buona posizione, respinta del portiere e carambola su Cingolani che colpisce il palo. Secondo tempo spezzettato e con poche occasioni, una molto importante con Dottori che su calcio di rigore prende il palo.

In classifica, Perugia che rimane a quota 38 a meno sette dalla Turris a quota 45. Nel prossimo turno il Perugia Under 16 affronta il Pescara, domenica a Pian di Massiano.

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bartolini (29’ st Cantalino), Perugini, Cesarini, Brunori (29’ st Bevanati), Merico (20’ st Ciani), Dottoti, Agnissan (3’ st Fiorentini), Vanni, Bellali (20’ st Peruzzi). A disp. Galletti, D’Ovidio, Tomassini, Condac. All.: Pierpaolo Anelli

RETI: 14’ pt Giurolo (T)