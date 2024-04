Settore giovanile. Vittoria inutile per l’Under 16 con il Pescara. Under 15, sconfitta indolore a Cerignola

U 16: PERUGIA-PESCARA 5-1

PERUGIA: Vinti, D’Ovidio (25’ st Cantalino), Bevanati, Tomassini (15’ st Pepe), Cesarini, Brunori, Merico (25’ st Mechelli), Bellali, Agnissan (25’ st Condac), Vanni, Fiorentini (15’ st Ciani). A disp. Galletti. All.: Pierpaolo Anelli

RETI: 15’ pt, 38’ pt, 4’ st e 21’ st Merico (P), 16’ pt Vanni (P), 7’ st Quieti (Pes)

L’Under 16 di Anelli chiude il campionato con una vittoria 5-1 contro il Pescara anche se inutile ai fini della classifica visto che i biancorossi non ce l’hanno fatta a qualificarsi ai playoff. Non sono bastate cinque vittorie nelle ultime sei gare. Protagonista di giornata Merico che realizza una quaterna. Gioia personale anche per Vanni che segna il momentaneo 2-0. In classifica, Perugia che chiude il campionato a 41 punti.

U 15 CERIGNOLA-PERUGIA 2-1

PERUGIA: Cataldo, Pelli (17’ st Rosati), Auricchio, Castellucci (24’ st Seppoloni), Santillo, Lalleroni (24’ st Fahmi), Ulivieri (7’ st Olimpieri), Bosi, Sabatino (17’ st Massi), Bendini (7’ st Meyou), Kroni (7’ st Castroreale). A disp.: Barbanera. All.: Raschi

RETI: 3’ st Tristano (C), 30’ st Bitetto (C), 38’ st Meyou (P)

CERIGNOLA – Sconfitta indolore per i ragazzi di Raschi contro il Cerignola visto che sono già matematicamente qualificati ai playoff. Parte forte il Cerignola ma al 25’ è Kroni che sfiora il gol, gran parata del portiere avversario. Nella ripresa vantaggio dei locali con Tristano e al 30’ raddoppio di Bitetto. Nel finale Meyou accorcia su calcio di rigore. In classifica, biancorossi che attualmente sono terzi a quota 55, a meno uno dal Pescara che occupa il secondo posto e con tre punti di vantaggio sul Monterosi, quarto. Domenica prossima però il Perugia osserverà un turno di sosta.