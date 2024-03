Situazione disciplinare. Adamonis squalificato. Salgono a sei i diffidati

Il cartellino giallo rimediato nella gara con il Gubbio costa a Adamonis la squalifica per la prossima partita di campionato, sabato contro il Pineto. Sarà l’unico squalificato tra i biancorossi ma con le tante ammonizioni rimediate nella gara si allunga anche la lista dei calciatori in diffida, che dovranno fare attenzione nella prossima gara, visto che tra due match ci sarà lo scontro diretto sul campo della Carrarese. Alla lista che già contava Cancellieri, Matos, Torrasi e Lisi adesso si aggiungono anche Iannoni e Paz. Insomma mezza squadra è a rischio squalifica. Intanto i biancorossi tornano in campo oggi pomeriggio per iniziare a pensare all’appuntamento del Curi, sabato contro il Pineto. Alla ripresa dovranno essere valutate le condizioni di Vulikic, uscito dal campo di Gubbio non al meglio della condizione. Mentre Dell’Orco potrebbe rientrare in gruppo.