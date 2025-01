Solidarietà. Il Coordinamento a sostegno di “AltrEmenti“. Donazione per l’organizzazione di volontariato

Un bel gesto da parte del Centro di Coordinamento dei Perugia club in favore dell’associazione “AltrEmenti Insieme per l’autismo“. "Ci sono realtà nel nostro territorio che si impegnano in profondità, mettendosi a disposizione del prossimo in maniera intima e sincera, a concreto sostegno di bambini e della loro famiglie con una rete di professionisti e competenze tale da consentire, pure nelle avversità, un dignitoso accesso al presente e una migliore organizzazione del futuro – fanno sapere il direttivo in una nota – . Questo è il materiale umano e tangibile su cui lavora l’organizzazione di volontariato “AltrEmenti Insieme per l’autismo”, alla cui sede di Corciano in Perugia il direttivo del Centro di Coordinamento, nel tardo pomeriggio di sabato consegna il proprio piccolo sostegno frutto del ricavato della lotteria del Natale Biancorosso dello scorso dicembre. Siamo noi che dobbiamo essere riconoscenti allo staff di “AltrEmenti” per la disponibilità dimostrata e per l’efficace costante supporto quotidiano, oltre ad essere grati ai tifosi per la sensibilità cui si confermano costantemente e al Perugia Calcio per appoggio, adesione e partecipazione".