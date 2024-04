Storie di ex. Melchiorri senza età. Prolunga fino al 2026

Federico Melchiorri vuol giocare fino ai quaranta annui. L’ex attaccante biancorosso, infatti, ha firmato il rinnovo di contratto con la Recanatese fino al 2026. L’attaccante ex Perugia concluderà quindi con ogni probabilità la carriera con i leopardiani. Il presidente Adolfo Guzzini ha commentato: "Siamo felici di rinnovare con un giocatore forte e di esperienza. La società è concentrata su questo finale di stagione e vuole ottenere assolutamente la salvezza (che dista tre punti, ndr)". L’attaccante non ha bisogno di presentazioni: nonostante le 37 “primavere” il suo rendimento è stato costantemente elevato, è a quota sette gol in campionato. "Sono estremamente contento di questa proposta – ha detto Melchiorri – ed ho accettato davvero senza pensarci due volte. Ovviamente anch’io sto pensando al futuro, consapevole che questo rapporto di collaborazione ha bisogno della Serie C e sono il primo a crederci".