Storie di ex. Riccardo Gaucci ricorda big Luciano

Riccardo Gaucci ricorda papà Luciano. "Oggi (ieri, ndr) avresti compiuto 86 anni e come ogni anno saremmo stati tutti quanti a Torre Alfina per festeggiarti… Auguri", scrive il figlio dell’ex presidente del Perugia. E a corredo del post tante foto che ritraggono Riccardo insieme alla famiglia, non solo con Luciano Gaucci ma anche con mamma Veronica e il fratello Alessandro. Tantissimi i commenti di amici e anche dei tantissimi tifosi del Perugia ancora legati alla storia dei Gaucci in biancorosso. Anche Margherita Scoccia ha ricordato big Luciano in un post su Instagram, mentre guarda il docufilm che racconta la storia dell’ex patron. "Personaggio unico che ha segnato un’epoca indimenticabile per il Perugia e per la nostra città - scrive Margherita Scoccia –. Un presidente vulcanico, visionario, capace di trasformare il calcio in puro spettacolo, ma anche di portare il Grifo ai massimi livelli, regalandoci emozioni irripetibili che tutti speriamo di rivivere".

E tra i tanti commenti anche quello di Marco Negri e Fabio Gatti, due ex biancorossi. "Che ricordi, è stato un onore per me vestire la maglia del Grifo – scrive il bomber del Perugia – e difendere i colori della città. Sono fiero di aver lasciato a tanti tifosi dei ricordi di quei tempi". E Gatti aggiunge: "Unico".