Sugli spalti. I Perugia club organizzano la trasferta di Gubbio

Lunedì sera a Gubbio i biancorossi di Zauli affronteranno la seconda trasferta del nuovo anno e vanno a caccia del primo successo esterno con il tecnico alla guida della squadra. E al seguito del Perugia ci saranno tantissimi tifosi che raggiungeranno lo stadio Barbetti per il posticipo sotto i riflettori. Sugli spalti ci sarà anche il Centro di Coordinamento dei Perugia Club che organizza la trasferta: la partenza è fissata per le 18 dal parcheggio antistante il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del viaggio è di 10 euro. Chi fosse interessato a seguire i biancorossi con il Centro Coordinamento può informarsi e prenotare contattando i seguenti numeri telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472). Nei prossimi giorni saranno messi in vendita i biglietti per la sfida di lunedì.