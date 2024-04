Sugli spalti. Sfida al Curi con l’Arezzo. Oggi inizia la prevendita

Prenderà il via oggi la prevendita dei tagliandi per l’ultimo match in casa della stagione regolare. Il Perugia fa sapere che a partire da oggi pomeriggio alle 16 inizierà la vendita, in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Arezzo, in programma domenica alle 16,30 allo stadio “Curi”.

Per chi acquista il tagliando in modalità online è obbligatoria la Grifo Card. La biglietteria dello stadio biancorosso aprirà i battenti solo venerdì (presentarsi muniti di carta di identità, non è possibile acquistare con tessera sanitaria). Venerdì e sabato il botteghino sarà aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19. Mentre domenica (giorno gara) dalle 10 alle 14,30 con orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie). Discorso a pare stavolta quello relativo al settore ospiti: le informazioni per questo settore verranno comunicate nei prossimi giorni, dopo le decisioni del Gos. Con molta probabilità verranno confermate le modalità attuate all’andata per i tifosi del Perugia, con l’obbligo del pullman per raggiungere lo stadio biancorosso. Restano comunque valide le seguenti prescrizioni: divieto di vendita nei settori ordinari (Tribuna e Curva Nord) per i residenti nella provincia di Arezzo. Incedibilità del titolo. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita).