TIFOSI IN TRASFERTA. Via alla prevendita per la Curva Ferrovia

PERUGIA - E’ partita la prevendita per la partita di domenica (ore 20) all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena. L’acquisto in prevendita può avvenire anche on line sul sito vivaticket.it. Per quanto riguarda i residenti nella provincia di Perugia, i tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente in relazione al settore ospiti. Il prezzo del biglietto per la Curva Ferrovia (quella destinata ai tifosi biancorossi) è di 14 euro (mentre gli under 14 pagano 5 euro). Da sottolineare che la categoria ridotto si applica a: donne, over 65, invalidi oltre il 50% e militari. l’ingresso è gratuito fino a tre anni non compiuti).