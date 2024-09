Trattative. Cisco firma e scende in campo. A Milano per gli ultimi ritocchi

Ultimo giorno di calciomercato. Stasera, a mezzanotte, il triplice fischio. Il Perugia è da ieri nel quartier generale delle trattative, il presidente Santopadre e il diesse Giugliarelli hanno incontrati i dirigenti delle altre società per trovare il colpo della chiusura. Intanto, salvo colpi di scena dell’ultimo giorno, Seghetti resta al Perugia, anche ieri, infatti, la società biancorossa ha respinto le offerte per Alessandro Seghetti. L’attaccante, quindi, resta, salvo offerte irrinunciabili che la società al momento non contempla.

Intanto a Pian di Massiano sono arrivati i due esterni che andranno a completare le fasce biancorosse. Andrea Cisco, classe 1998, arriva in prestito con diritto di opzione fino al termine della stagione dal SudTirol. Nato a Padova, ha indossato le maglie di Novara, Virtus Francavilla, Padova, Albissola, Teramo, Pisa, Pescara. Nell’ultima stagione al Sudtirol con 19 presenze tra Serie B e Coppa Italia.

Cisco oggi sarà disponibile per la partita contro la Spal e con molta probabilità sarà impiegato dal primo minuto.

È arrivato a Pian di Massiano anche l’esterno Federico Giraudo (1998) che ieri si è allenato con i compagni nella seduta di rifinitura e verrà tesserato oggi.

A Milano il Perugia cercherà di mettere a punto le ultime operazioni per completare l’organico: la società è a caccia di un difensore centrale viste le indisponibilità di Lewis e Dell’Orco. Poi ci sono alcune cessioni da portare a termine: il centrale Morichelli e il giovane Ronchi sono a caccia di una squadra che possa dare loro un ruolo più da protagonista.