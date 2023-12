Trattative. La missione quasi impossibile di Gugliarelli. Chiudere per la punta entro il 7 gennaio

Non sarà facile ma il Perugia vuole chiudere la trattativa per la punta prima possibile. L’obiettivo vero sarebbe quello di consegnare a Formisano l’attaccante per la prima gara del girone di ritorno, il 7 gennaio con la Lucchese. Il Perugia, dopo aver chiuso l’anno senza Seghetti e Vazquez, si ritroverà, infatti, ad aprire il girone di ritorno con le stesse assenze. Seghetti deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica mentre Vazquez è alle prese con un guaio muscolare che lo terrà fuori ancora due settimane. Per la gara che aprirà il 2024, quindi, Formisano ha poche soluzioni in attacco e il Perugia vorrebbe stringere subito. Ma l’operazione non dipende solo dalla società di Pian di Massiano, dipende pure dalla società che dovrà cedere il calciatore che vuole prima trovare il sostituto. Insomma, l’intenzione c’è, la speranza è che si possano incastrare tutte le componenti per chiudere prima possibile la trattativa. Chiusa l’operazione punta, il Perugia aspetterà di capire se ci sono giocatori che vogliono andare via o che hanno richieste. In caso di uscite ci saranno le entrate.