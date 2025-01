TRATTATIVE. Oggi subito le firme di Riccardi e Broh. Sei grifoni in uscita

PERUGIA - Prende il via oggi il mercato invernale. E a Pian di Massiano arrivano subito due firme, quelle del difensore Riccardi e del centrocampista Broh. Entrambi sono arrivati a Pian di Massiano a titolo definitivo. Il Perugia sa che deve liberare dei posti per mettere a punto un mercato mirato e per consentire a Cisco e Dell’Orco di rientrare nella lista, dopo il lungo stop per infortunio. Il Perugia ha già un’idea di quelli che sono i calciatori in partenza, infatti un gruppo di sei giocatori ieri ha svolto un lavoro differenziato. Durante la seduta del primo giorno dell’anno, Ricci, Morichelli, Palsson, Squarzoni, Viti e Sylla hanno svolto parte dell’allenamento non insieme al resto del gruppo ma in modalità differenziata perché in partenza. I dirigenti hanno comunicato ai calciatori che non rientrano nei piani e che dovranno trovare una collocazione. La società ha idea, adesso, di completare la squadra con un terzino sinistro che possa dare il cambio a Giraudo e con una punta che possa giocare in assenza di Montevago e anche insieme. Sylla, in questa prima parte di stagione, non ha inciso per vari motivi e il Perugia è alla ricerca di una punta più adatta agli schemi di gioco di Lamberto Zauli.