TROFEO miglior grIFone. Iannoni, gara da applausi. E si aggiudica la tappa

PERUGIA - Il migliore in campo, per strapotere fisico e intelligenza nelle scelte. Il gol nel finale di tempo è una perla: raccoglie palla da Agosti, corre, dribbla ina rea e firma il 2-0. Edoardo Iannoni, con il 72,13% dei voti, ha vinto la 35esima tappa del ’Miglior Grifone Stile Gioiello’.,, trofeo è organizzato dal Centro di Coordinamento Perugia Club, relativa alla partita Perugia–Olbia. Secondo posto per lì’attaccante Vazquez con il 14,75% delle preferenze, terzo per Adamonis e Ricci con il 3,28%. Con questa vittoria di tappa Iannoni si avvicina alla testa della classifica generale guidata sempre dall’attaccante Alessandro Seghetti con 142 punti seguito dal centrocampista ex Salernitana con 116, Kouan con 106, Adamonis con 97, Bartolomei con 81, Paz con 67 e Mezzoni con 63.