Volley Superlega. La Sir Susa Vim Perugia è campione d’inverno. Solè e Ishikawa: " Ora in Turchia per la champions»

La prima posizione della superlega maschile è al sicuro, la Sir Susa Vim Perugia si è laureata campione d’inverno con una giornata d’anticipo vincendo a Monza e grazie alla sconfitta di Trento a Civitanova Marche. Visto l’infortunio di Roberto Russo, ha potuto dare il proprio contributo il centrale argentino Sebastian Solé (nella foto) che ha detto: "Nel primo set Monza ha spinto forte, l’occasione l’abbiamo avuta per vincere ma è stata in salita. Mi sono fatto trovare pronto nel secondo set, spero che non sia niente di grave il problema capitato a Russo. Ovviamente a livello personale voglio tornare a crescere e le occasioni le sfrutto. Ora andiamo in Turchia per la champions league, avremo due giorni in più per stare tutti insieme a studiare il prossimo avversario. Dobbiamo studiare una rivale che non abbiamo affrontato e non sarà facile andare a giocare sul campo di Ankara. L’obiettivo sarà quello di rimanere sempre in partita e speriamo di riportare a casa la vittoria". Così lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa: "Sono entrato nel quarto set e poi ho chiuso l’ultimo punto, quindi sono contento. Però sono consapevole che c’è da lavorare, abbiamo vinto tre a uno, questa è la cosa importante, dopo un avvio in salita sono arrivati i tre punti. Dobbiamo pensare alla prossima avversaria, torneremo a giocare in casa dopo una lunga assenza contro Piacenza. Prima però abbiamo la champions league, dobbiamo essere concentrati e rimanere uniti sempre, sia giocando bene e sia giocando male. Tra due partite ci sarà il quarto di finale di coppa Italia, dovremo preparare anche questa".

La classifica: Perugia 28, Trento 27, Civitanova Marche 23, Piacenza 20, Verona 18, Milano 15, Modena 14, Cisterna 12, Padova 10, Taranto 10, Monza 7, Grottazzolina 2.