La Pianese torna a sorridere, Mignani e Da Pozzo stendono la Torres

Piancastagnaio, 16 marzo 2025 – Torna al successo dopo tre ko di fila la Pianese e lo fa al cospetto di un avversario di ottimo valore che si è reso spesso pericoloso. La squadra di Formisano ha però saputo resistere agli attacchi dei sardi riuscendo a portare a casa tre punti molto preziosi grazie ad prestazione di livello. Che sarebbe potuta essere un bella domenica lo si era capito dopo appena 90 secondi.

Bravissimo Bacchin a recuperare la sfera e a triangolare con Mignani: l’esterno entra in area e serve nuovamente il bomber bianconero, che tocca la palla quel tanto che basta per battere Zaccagno per l’1-0. La risposta sarda non si fa attendere: al 4’ è Guiebre a penetrare dalla sinistra e a servire alla perfezione Fischnaller, che di testa è letale. È 1-1 al Comunale. Le zebrette si rendono pericolose al 18’, quando, sugli sviluppi di un corner, la palla termina sui piedi di Ercolani che, ingannato dal rimbalzo, non riesce a inquadrare la porta.

La Torres si rende pericolosa al 32’: sul tiro di Guiebre, deviato da un difensore, il pallone finisce a Zecca, che da un metro spara a lato. Nel secondo tempo Bacchin (2’) impegna Zaccagno con un sinistro da dentro l’area. La formazione ospite prosegue nel suo piano gara e al 4’ con Zecca chiama al super intervento Boer. Scotto è anticipato all’ultimo dalla difesa casa, dall’angolo ancora Boer è eccellente a stoppare il colpo di testa di Idda. Le folate dei rossoblu per fortuna calano di intensità nei minuti successivi mentre Formisano opta per Mastropietro al posto di Frey. Al 20’ Mignani ha sul destro l’occasione per riportare i suoi in vantaggio ma il diagonale del bomber senese è largo di poco. Il 9 di Formisano ha un’altra buona chance poco dopo ma non è preciso.

E’ comunque il preludio al nuovo vantaggio che arriva al 24’: cross dalla sinistra del solito Nicoli per l’inserimento vincente di Da Pozzo che col piatto destro batte Zaccagno per il 2-1. Bianconeri, oggi in blu, vicini al tris poco dopo col tiro cross di Bacchin per Mignani. Idda anticipa tutti ma per poco non mette dentro la porta sbagliata. Fischnaller ha invece la palla del nuovo pareggio ma mette alto da pochi passi.

Greco vara un assetto ultra offensivo nel finale con quattro attaccanti in campo ma è ancora un super Bacchin a creare grattacapi alla difesa sarda, Antonelli ci mette una pezza. Lo imita Pacciardi anticipando tutti dopo un’azione, pericolosissima, del guineano Varela. Nell’ultima azione Zaccagno risponde da campione all’ennesimo tentativo di Mignani, stavolta ben indirizzato. PIANESE – TORRES 2-1

PIANESE (3-4-3): Boer; Ercolani, Pacciardi, Masetti; Da Pozzo, Proietto (40’ st Chesti), Simeoni, Nicoli; Bacchin (47’ st Indragoli), Mignani, Frey (17’ st Mastropietro). Panchina: Filippis, Zambuto, Xhani, Nardi, Colombo, Pietrosanti, Barbetti, Falleni, Pallante. Allenatore Formisano.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda (37’st Diakite), Antonelli, Dametto; Zecca (37’st Zambataro), Giorico (28’st Zamparo), Brentan, Guiebre; Mastinu (37’ st Masala); Scotto (17’st Varela), Fischnaller. Panchina: Petriccione, Mercadante, Casini, Nanni. Allenatore Greco.

Arbitro: Vergaro di Bari (El Filali-Aletta). Reti: 2’pt Mignani, 4’ pt Fischnaller, 25’st Da Pozzo.

Ammoniti: Antonelli, Idda, Scotto, Giorico, Proietto, Nicoli, Mignani. Spettatori 587. Recuperi: 1 e 5.